Губернатор Красноярского края побывал в Дудинке и обсудил развитие морского порта

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков с рабочим визитом посетил Дудинку и морской порт.
Глава региона подчеркнул, на сегодняшний день задача развития порта в Дудинке — стратегическая не только для Красноярского края, но и для всей страны. При этом ее нельзя решать в отрыве от планов развития непосредственно самой Дудинки.
«Для всего руководства Норникеля и Заполярного транспортного филиала компании важно то, что региональная власть уделяет пристальное внимание вопросам работы нашего предприятия. Значимость порта переоценить трудно — это обеспечение жизнедеятельности всего региона, всей группы компаний Норникель, поэтому мы совместно находим возможности для решения любых вопросов», — отметил Алексей Новаков, директор ЗТФ компании «Норильский никель».
Как отметил Андрей Грачев, вице-президент по федеральным и региональным программам «Норникеля», компания предоставляет рабочие места представителям КМНС в структурах компании. Например, в Дудинском морском порту их работает почти 9% от общей численности персонала.