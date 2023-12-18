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Стабилизация цен на яйца в России и выборы в Сербии. Темы брифинга Пескова

Стабилизация цен на куриные яйца в России, итоги парламентских выборов в Сербии и график президента РФ Владимира Путина стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Песков Дмитрий
Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Путин работает в Кремле. Он встретится с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», всего прибудут около 35 финалистов.

«Не исключаем и иных мероприятий». О них Кремль оперативно проинформирует.

О ценах на яйца

«Был очевиден кризис». Правительство и Минсельхоз принимали «весьма энергичные меры», включая обнуление таможенных пошлин и «оперативные контакты с другими странами»: «Слава богу, это увенчалось успехом».

«Было бы несправедливо говорить, что такие действия правительства и Минсельхоза — это реакция на прямую линию». «Действительно, ускоряющий эффект прямой линии налицо», но «не нужно говорить, что до этого все бездействовали».

Снизить цены моментально невозможно, так как есть «определенная емкость» и инерция рынка, переход из опта в розницу.

Об итогах выборов в Сербии

«Очень внимательно за этим следим». Однако «это исключительно внутреннее дело Сербии» — братской и дружественной России страны.

«Приветствуем такой успех господина [президента Сербии Александара] Вучича». «Рассчитываем на то что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы [с Сербией] будет продолжена».

Песков Дмитрий