Стабилизация цен на яйца в России и выборы в Сербии. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Путин работает в Кремле. Он встретится с победителями и наставниками всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», всего прибудут около 35 финалистов.
«Не исключаем и иных мероприятий». О них Кремль оперативно проинформирует.
О ценах на яйца
«Был очевиден кризис». Правительство и Минсельхоз принимали «весьма энергичные меры», включая обнуление таможенных пошлин и «оперативные контакты с другими странами»: «Слава богу, это увенчалось успехом».
«Было бы несправедливо говорить, что такие действия правительства и Минсельхоза — это реакция на прямую линию». «Действительно, ускоряющий эффект прямой линии налицо», но «не нужно говорить, что до этого все бездействовали».
Снизить цены моментально невозможно, так как есть «определенная емкость» и инерция рынка, переход из опта в розницу.
Об итогах выборов в Сербии
«Очень внимательно за этим следим». Однако «это исключительно внутреннее дело Сербии» — братской и дружественной России страны.
«Приветствуем такой успех господина [президента Сербии Александара] Вучича». «Рассчитываем на то что траектория дальнейшего укрепления нашей дружбы [с Сербией] будет продолжена».