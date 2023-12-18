Мэр Екатеринбурга Орлов рассказал о губернаторских амбициях

«Губернаторских амбиций у меня нет, меня устраивает моя нынешняя должность», — сообщил Алексей Орлов.
Себя он назвал истинным уральцем, отметив, что уже долгое время живет в регионе, добавив, что в Екатеринбурге проживает 1,6 миллиона человек и не каждый регион в России может похвастаться таким количеством населения.
«Руководить таким городом — большое счастье. Меня устраивает моя карьера», — отметил мэр.
Алексей Орлов подчеркнул, что обучение в высшей школе госуправления не гарантирует становление губернатором, это очень серьезное повышение квалификации. Это выстраивание горизонтальной коммуникации — слушатели — действующие руководители высокого уровня, имеющие возможности взаимодействовать между собой и федеральным центром.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Алексей Орлов попал в рейтинг лучших мэров России.