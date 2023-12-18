Власти Казахстана сделали заявление по подозреваемой в поставках для армии России компании

«7 декабря ТОО “Elem group” была включена в список (“entity list”) бюро промышленности и безопасности министерства торговли США. Стоит отметить, что с мая 2023 года ТОО “Elem group” не ведет внешнеторговую деятельность. Введенные ограничения подразумевают, что впредь поставщики из США не смогут направлять компаниям, попавшим в данный список, американские товары без получения перед этим специальной лицензии», — заявили в МНЭ Казахстана в понедельник.