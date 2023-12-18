Власти Казахстана сделали заявление по подозреваемой в поставках для армии России компании

«7 декабря ТОО “Elem group” была включена в список (“entity list”) бюро промышленности и безопасности министерства торговли США. Стоит отметить, что с мая 2023 года ТОО “Elem group” не ведет внешнеторговую деятельность. Введенные ограничения подразумевают, что впредь поставщики из США не смогут направлять компаниям, попавшим в данный список, американские товары без получения перед этим специальной лицензии», — заявили в МНЭ Казахстана в понедельник.
Согласно информации, «компании, попавшие под ограничения минторга США, могут продолжать осуществлять свою деятельность, за исключением работы с американскими контрагентами».
«В данном списке также находятся предприятия из развитых стран, таких как Германия, Япония, Бельгия, Великобритания и других. Важно учесть, что это не вторичные санкции, то есть не относится к блокирующему списку Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США (SDN list)», — говорится в заявлении.
Напомним, 17 декабря КазТАГ сообщал, что казахстанскую компанию Elem group подозревают в поставках для нужд российской армии в Украине.