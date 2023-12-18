Песков: усилия по снижению цен на яйца увенчались успехом

14 декабря в ходе «Итогов года» Владимир Путин ответил на вопрос о повышении цен на яйца. По его словам, причиной повышения цен на мясо кур и яйца является рост спроса на эту продукцию. При этом, по словам господина Путина, импорт не был открыт вовремя, но сейчас решение принято в рамках ЕАЭС. 17 декабря Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что яйца из Турции без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели. По его словам, это должно скорректировать цены на этот продукт.