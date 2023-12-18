Песков: усилия по снижению цен на яйца увенчались успехом

«Было бы несправедливо говорить, что такие действия правительства и Минсельхоза — это реакция на прямую линию», — сказал господин Песков, отметив «достаточно энергичную работу» правительства и Минсельхоза.
По словам пресс-секретаря, «моментально» обеспечить стабилизацию рынка нельзя по ряду причин. К ним он отнес «определенную емкость рынка», «процесс насыщения», и «инерцию». «Товар поступает в опт, пока опт отразится на рознице, проходит время. Поэтому это тоже вполне естественные процессы, правительство продолжает энергично работать», — пояснил Дмитрий Песков.
Он также напомнил о решении Евразийской экономической комиссии отменить пошлины на импорт в Россию куриных яиц с 1 января по 30 июня 2024 года. «Были проведены оперативные контакты с другими странами, чтобы за счет импорта насытить рынок и тем самым обратить цены в траекторию снижения», — сказал пресс-секретарь.
Сегодня, 18 декабря, зампредседателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов в беседе с ТАСС заявил, что снижения цен на яйца следует ожидать только после Нового года, поскольку открытие импорта окажет дополнительное давление на цены. По данным «Руспродсоюза», средняя цена на упаковку яиц превысила 121 ₽, а в периоде с 11 по 17 декабря она составила 121,8 ₽ Согласно материалам Росстата, в период с 5 по 11 декабря куриные яйца выросли в цене на 4,6%, с начала года их цена возросла на 46,18%.
14 декабря в ходе «Итогов года» Владимир Путин ответил на вопрос о повышении цен на яйца. По его словам, причиной повышения цен на мясо кур и яйца является рост спроса на эту продукцию. При этом, по словам господина Путина, импорт не был открыт вовремя, но сейчас решение принято в рамках ЕАЭС. 17 декабря Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что яйца из Турции без импортной пошлины начнут поступать в Россию через две-три недели. По его словам, это должно скорректировать цены на этот продукт.
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