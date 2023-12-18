В Намангане сменился градоначальник

Отаходжаев с 2019 года до настоящего времени возглавлял Чартакский район. На новой должности он сменил Гофира Жамолова, который занимал этот пост с 2021 года.
Анвар Отаходжаев родился в 1972 году в Намангане. Имеет высшее образование, в 1994 и 2002 годах учился в Наманганском инженерно-экономическом институте, в 2011 году окончил Академию государственного управления при президенте.
Трудовую деятельность начал в 1994 году руководителем в одной из частных компаний Намангана. В 1998—2019 годах занимал различные должности в управлениях экономики и статистики Наманганской области. Также работал заместителем начальника департамента «Узпищепромхолдинга», начальником управления в АГМК.
Отметим, что бывший хоким Жамолов получил новую должность заместителя хокима Наманганской области по вопросам строительства, коммуникаций, коммунального хозяйства, экологии и озеленения.