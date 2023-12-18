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Орлов: штраф за безбилетный проезд в Екатеринбурге могут поднять в 25 раз

О необходимости повысить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте и частично отказаться от кондукторов заявил в ходе пресс-конференции глава Екатеринбурга Алексей Орлов.
Источник: Коммерсантъ

«Мы рассматриваем возможность перехода на бескондукторную систему и намерены очень серьезно увеличить штраф за безбилетный проезд. Сегодня он составляет 100 ₽ Во всех крупных городах — 2000−2500 ₽ У нас на некоторых маршрутах недоплата составляет до 30% от пассажиропотока», — отметил господин Орлов. По его словам, средства, которые будут поступать в бюджет, пойдут на покрытие долгов «Гортранса» и повышение оплаты труда его сотрудникам.

В ближайшее время мэрия Екатеринбурга выйдет с такой инициативой в Законодательное собрание Свердловской области.

Как добавил господин Орлов, в первом полугодии 2024 года в Екатеринбург поступят 60 новых автобусов.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что «Гортранс» погасит все задолженности в декабре 2023 года. Начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева добавляла, что власти дополнительно выделят 94 млн руб. для погашения кредиторской задолженности предприятия.

Анастасия Таначева, Василий Алексеев.