Орлов: штраф за безбилетный проезд в Екатеринбурге могут поднять в 25 раз

«Мы рассматриваем возможность перехода на бескондукторную систему и намерены очень серьезно увеличить штраф за безбилетный проезд. Сегодня он составляет 100 ₽ Во всех крупных городах — 2000−2500 ₽ У нас на некоторых маршрутах недоплата составляет до 30% от пассажиропотока», — отметил господин Орлов. По его словам, средства, которые будут поступать в бюджет, пойдут на покрытие долгов «Гортранса» и повышение оплаты труда его сотрудникам.



В ближайшее время мэрия Екатеринбурга выйдет с такой инициативой в Законодательное собрание Свердловской области.



Как добавил господин Орлов, в первом полугодии 2024 года в Екатеринбург поступят 60 новых автобусов.



Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что «Гортранс» погасит все задолженности в декабре 2023 года. Начальник департамента финансов администрации Екатеринбурга Анна Турунцева добавляла, что власти дополнительно выделят 94 млн руб. для погашения кредиторской задолженности предприятия.



Анастасия Таначева, Василий Алексеев.