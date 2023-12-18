Главу одного из сел Молдовы избрали только с четвертого раза

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. В воскресенье, 17 декабря, в селе Алуату Тараклийского района, прошел второй тур повторного голосования по выборам примара населенного пункта.
Согласно предварительным данным, предоставленным Центральной избирательной комиссией (ЦИК), явка составила 24,9% от общего числа избирателей, включенных в списки. отданные на выборах голоса 188 избирателей распределились следующим образом:
Челак Елена («Партия перемен») — 73 голоса (38,83%).
Гусаренко Анатолие (Партия социалистов Республики Молдова) — 115 голосов (62,17%).
Согласно положениям Избирательного кодекс, повторные выборы считаются действительными независимо от количества людей, участвовавших в голосовании. Во втором туре победившим признается кандидат, набравший большинство голосов.