Володин: депутаты приняли бюджет Союзного государства на 2024 год

МИНСК, 18 дек — Sputnik. Парламентское Собрание Союза Беларуси и России приняло бюджет Союзного государства на следующий год, сообщил председатель союзного парламента Вячеслав Володин.
«Бюджет Союзного государства повышается на 38%. Идет активизация работы, которая наполняется конкретным содержанием», — особо отметил спикер.
Сегодня в российской столице депутаты рассмотрели вопрос о проекте декрета Высшего Государственного совета Союзного государства «О бюджете Союзного государства на 2024 год».
«В комиссиях Парламентского собрания были обсуждены разделы документа в соответствии с предметами их ведения. Проект бюджета Союзного государства на 2024 год по доходам определен в сумме 6 970,1 миллиона российских рублей», — сказали в пресс-службе союзного парламента.
При этом доходы сформированы как обычно за счет отчислений из бюджетов двух стран. В 2024 году они выросли до отметки в 6 161,95 миллиона российских рублей.
Отчисления РФ составят 4 005,27 миллиона российских рублей, а Беларуси — 2 156,68 миллиона российских рублей.
Также в бюджет Союзного государства включат доходы, которые сформированы государственным учреждением «Телерадиовещательная организация Союзного государства», и кассовые остатки средств прошлых лет на сумму 808,15 миллиона российских рублей.