Смаилов выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве

Как пишет пресс-служба премьер-министра, в своем выступлении глава правительства отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшей совместной работе на площадке СНГ для углубления интеграционных связей и наполнения ее новым практическим содержанием.
«Приоритеты, выдвинутые президентом РК Касым-Жомартом Токаевым на прошедшем заседании Совета глав государств, призваны активизировать взаимодействие в формате СНГ. В первую очередь — для преодоления возникающих вызовов, поиска новых сфер для усиления продуктивного партнерства».
Так, одними из ключевых направлений совместной работы в предстоящем году станут сотрудничество по расширению культурно-гуманитарных связей, а также взаимодействие в сферах здравоохранения, образования и спорта.
Премьер-министр отметил, что Казахстан приветствует объявление 2024 года в СНГ Годом волонтерского движения.
«Сегодня, благодаря своим бескорыстным делам, волонтеры стран Содружества продолжают вносить значимый вклад в развитие толерантного общества, поддержание культуры милосердия и доброты. Призываю государства СНГ начать практическую работу по реализации казахстанской инициативы об учреждении ежегодного Форума волонтеров и приданию ему статуса постоянной площадки Организации».
Говоря об углублении сотрудничества в сфере здравоохранения, Алихан Смаилов обозначил важность проводимой работы в области физической культуры и спорта.
Серьезным достижением в этом направлении является создание в текущем году организационно-правовой основы для проведения спартакиад стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями и чемпионатов СНГ.
«Казахстан поддерживает эту работу и планирует принимать активное участие в предстоящих состязаниях», — отметил он.
По его словам, другим важным направлением взаимодействия является обеспечение качественной и доступной медицинской помощи гражданам стран Содружества.
«Наработанные в рамках СНГ механизмы сотрудничества в сфере здравоохранения способствовали преодолению масштабной пандемии коронавируса. Вместе с тем сейчас наши страны вновь сталкиваются с массовыми заболеваниями, в числе которых особо следует выделить вспышку кори. В этой связи призываем активизировать все имеющиеся в СНГ механизмы взаимодействия, включая Совет по сотрудничеству в области здравоохранения».
Он добавил, что Казахстан при поддержке Всемирной организации здравоохранения предложил создать Коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи.
«Она позволит продвигать принципы профилактики и охраны здоровья, вырабатывать совместные рекомендации», — подчеркнул Алихан Смаилов.
В заключение премьер-министр отметил, что общие подходы стран СНГ по развитию многопланового взаимодействия в сфере культуры отражены в проекте Заявления о перспективах культурного сотрудничества.