Смаилов выступил на заседании Совета глав правительств СНГ в Москве

«Наработанные в рамках СНГ механизмы сотрудничества в сфере здравоохранения способствовали преодолению масштабной пандемии коронавируса. Вместе с тем сейчас наши страны вновь сталкиваются с массовыми заболеваниями, в числе которых особо следует выделить вспышку кори. В этой связи призываем активизировать все имеющиеся в СНГ механизмы взаимодействия, включая Совет по сотрудничеству в области здравоохранения».