Залужный расценил установку прослушки в его кабинете как «войну»

По его словам, он уже давно не использовал этот кабинет. Залужный допустил, что прослушку подготовили специально под его прибытие. При этом он исключил, что установить ее мог кто-то из Генштаба: «С ушами уже давно не работаем». Когда главу Генштаба ВСУ спросили, как он расценивает инцидент, он ответил: «Как войну».