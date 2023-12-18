Политологи рассказали, что ждут от послания Главы Башкирии

«Вероятнее всего, прозвучат дальнейшие шаги по поддержке участников спецоперации и членов их семей: будут продлены действующие меры, может быть анонсированы какие-то новые. В любом случае, тема СВО будет одной из важнейших во внутренней повестке следующего года. Много внимания уделят вопросам дальнейшего инфраструктурного развития: дороги, ЖКХ, медицина, “социалка”. Несмотря на непростой бюджет, на них изыщут деньги, а команда Хабирова должна будет приложить немало усилий, чтобы эти средства потратили эффективно», — говорит доцент кафедры экономической теории Уфимского университета науки и технологий Ильфат Самситдинов.