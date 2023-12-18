В РТ во время выборов президента РФ не будет электронного голосования

Бизнес Онлайн, со ссылкой на слова председателя ЦИК республики Татарстан Андрея Кондратьева, сказанных на заседании татарстанского парламента, сообщает о том, что региональные власти отказались подавать заявку на проведение электронного голосования во время выборов президента России.
В республике отработали процесс возможного дистанционного голосования. Но, по словам Андрея Кондратьева, ни в обществе, ни внутри политических партий не достигнуто единого мнения на счет необходимости проведения выборов в таком формате. Поэтому было принято решение подождать, пока по этому вопросу не будет достигнуто согласие и компромисс.