Глава Екатеринбурга раскрыл планы на 2024 год

В Екатеринбурге на 2024 год планируется открытие школ на улицах Советской и Рощинской и в квартале № 17 Академического района. Об этом заявил градоначальник Алексей Орлов на пресс-конференции 18 декабря.
Также в планах значатся заключение концессионного соглашения на строительство здания гимназии «Арт-Этюд», старт реконструкции театра «Колизей» и продолжение строительства транспортной развязки у «Калины».
Ещё в 2024 году начнётся благоустройство Литературного квартала, Летнего парка «Уралмаш», капремонта улиц Энгельса, Карла Маркса и Гоголя и реконструкции дороги вокруг Ледовой арены. Кроме того, столица Урала получит новые трамваи и автобусы.