Лукашенко назначил президентские стипендии 74 молодым ученым

Распоряжением главы государства президентские стипендии назначены 74 молодым ученым, в том числе 8 докторам наук в возрасте до 45 лет, 35 кандидатам наук в возрасте до 35 лет и 31 молодому ученому без степени в возрасте до 30 лет.