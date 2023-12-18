Лукашенко назначил президентские стипендии 74 молодым ученым

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 декабря подписал распоряжение «О поощрении талантливых молодых ученых». Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Распоряжением главы государства президентские стипендии назначены 74 молодым ученым, в том числе 8 докторам наук в возрасте до 45 лет, 35 кандидатам наук в возрасте до 35 лет и 31 молодому ученому без степени в возрасте до 30 лет.
В их числе представители физико-математических, технических, химических, биологических, медицинских, аграрных, геологических, социальных и гуманитарных наук. Стипендиаты работают в рамках приоритетных направлений научно-технической и инновационной деятельности по актуальным для развития указанных областей темам.
Все исследования и разработки носят прикладной характер. Полученные результаты имеют высокую научную значимость, используются в практической деятельности и учебном процессе, способствуют социально-экономическому развитию Беларуси.
Распоряжение главы государства направлено на поощрение творческой инициативы молодых ученых, развитие отечественных научных школ.