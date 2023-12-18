Президент поручил закупить 1 200 автобусов и выпустить их на маршруты

На совещании под председательством Шавката Мирзиёева было отмечено, что несмотря на то, что в текущем году в страну было ввезено порядка 1,5 тыс. автобусов, рост в этом секторе не превысил 5,5%. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Министерству транспорта было поручено закупить еще не менее 1 200 автобусов и выпустить их на маршруты.
Ожидается, что также в 2 раза увеличатся автобусные рейсы в Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.
Что же касается рынка авиасообщений, то в этом секторе сегодня работают 6 частных компаний. С начала года закуплено 25 новых самолетов, открыто 17 маршрутов. Тем не менее объем услуг в отрасли вырос только на 7,7%.
Минтрансу также поручено увеличить объем авиаперевозок в следующем году на 20%. Для этого необходимо ежедневно выполнять не менее 2 рейсов, соединяющих Ташкент с областными центрами, и не менее 1 рейса в неделю, соединяющего областные центры.
Отмечается, что будет закуплено не менее 7 самолетов и откроется еще 3 международных авиамаршрута.