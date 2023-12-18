Путин упростил прием в российское гражданство белорусов, казахстанцев и молдаван

Согласно указу президента, граждане Белоруссии, достигшие 18 лет, смогут получить российское гражданство без соблюдения следующих требований: постоянное проживание в РФ со дня выдачи ВНЖ, владение русским языком, знание истории России и основ законодательства страны. Для граждан Казахстана и Молдавии также отменяются перечисленные требования. Однако им необходимо подтвердить знание русского языка.
Для получения гражданства РФ белорусам потребуется предоставить соответствующее заявление, вид на жительство и паспорт. Гражданам Казахстана и Молдавии также необходимо предоставить документ о владении русским языком.
В первом полугодии 2023 года российское гражданство получили 4 557 белорусов и 13 876 казахстанцев. Всего с января по июнь текущего года гражданство РФ получили 204 988 иностранца, что на 29% меньше, чем за тот же период 2022 года. По данным МВД, с января по октябрь число принятых в российское гражданство сократилось на 46%, до 317 тыс. В июле 2022 года Владимир Путин упростил получение гражданства для жителей Украины.
Лусине Баласян.