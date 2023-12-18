Эмир Катара посетит Узбекистан с рабочим визитом

В соответствии с программой визита состоятся также переговоры на высшем уровне. Будут рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Катар 1—2 октября этого года. Состоится также обмен мнениями по международной и региональной повестке.