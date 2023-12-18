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Эмир Катара посетит Узбекистан с рабочим визитом

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани по приглашению президента Шавката Мирзиёева 19 декабря совершит рабочий визит в Ташкент, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Источник: Podrobno.uz

Высокий гость примет участие в торжественной церемонии вручения Международной премии в области борьбы с коррупцией.

Премия, учрежденная по инициативе эмира Катара, вручается ежегодно с 2016 года видным общественным деятелям, экспертам и журналистам в знак признания их усилий по противодействию коррупции на глобальном уровне.

В соответствии с программой визита состоятся также переговоры на высшем уровне. Будут рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Катар 1—2 октября этого года. Состоится также обмен мнениями по международной и региональной повестке.