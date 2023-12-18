Эмир Катара посетит Узбекистан с рабочим визитом

Высокий гость примет участие в торжественной церемонии вручения Международной премии в области борьбы с коррупцией.
Премия, учрежденная по инициативе эмира Катара, вручается ежегодно с 2016 года видным общественным деятелям, экспертам и журналистам в знак признания их усилий по противодействию коррупции на глобальном уровне.
В соответствии с программой визита состоятся также переговоры на высшем уровне. Будут рассмотрены вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Катар