В Москве прошла встреча губернатора Ростовской области с Валентиной Матвиенко

В Москве прошла встреча губернатора Ростовской области с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Об этом сообщили в региональном правительстве 18 декабря. Встреча проходила в Москве.
Василий Голубев доложил о предварительных итогах социально-экономического развития региона. Кроме того, в 2024 году в Таганроге планируется осуществить более 100 мероприятий.
— Донской губернатор подробно проинформировал спикера верхней палаты Федерального Собрания РФ о проекте реконструкции и благоустройства Пушкинской набережной в Таганроге, — говорится в сообщении регионального правительства.
По словам главы области, в текущем году ожидается положительная динамика по всем основным показателям развития Ростовской области. Василий Голубев также выразил благодарность сенатору за помощь в решении вопросов по развитию региона.