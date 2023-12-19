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В Москве прошла встреча губернатора Ростовской области с Валентиной Матвиенко

Василий Голубев доложил Валентине Матвиенко о предварительных итогах социально-экономического развития Ростовской области.
В Москве прошла встреча губернатора Ростовской области с Валентиной Матвиенко
Источник: Правительство Ростовской области

В Москве прошла встреча губернатора Ростовской области с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Об этом сообщили в региональном правительстве 18 декабря. Встреча проходила в Москве.

Василий Голубев доложил о предварительных итогах социально-экономического развития региона. Кроме того, в 2024 году в Таганроге планируется осуществить более 100 мероприятий.

— Донской губернатор подробно проинформировал спикера верхней палаты Федерального Собрания РФ о проекте реконструкции и благоустройства Пушкинской набережной в Таганроге, — говорится в сообщении регионального правительства.

По словам главы области, в текущем году ожидается положительная динамика по всем основным показателям развития Ростовской области. Василий Голубев также выразил благодарность сенатору за помощь в решении вопросов по развитию региона.

Матвиенко Валентина