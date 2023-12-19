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Правительство поддержало законопроект об уголовной ответственности за русофобию

Правительство дало положительное заключение на законопроект о введении уголовной ответственности за русофобию, сообщил Совет при президенте по правам человека (СПЧ). Документ поддержан при условии его доработки.
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Источник: РИА "Новости"

Законопроект предполагает введение ст. 136.1 Уголовного кодекса РФ (русофобия). Она предусматривает ответственность за дискриминационные действия, совершенные иностранцами за пределами РФ в отношении «гражданина РФ, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ». Также будет предусмотрена ответственность за публичные призывы к совершению дискриминационных действий.

«Речь идет о введении новой юридической нормы в УК, в обозримом будущем законопроект будет принят Госдумой. На сегодня русофобия за рубежом из явления, как нам здесь сперва казалось частного, превратилась в явление массовое», — говорится в заявлении члена СПЧ Кирилла Вышинского в Telegram-канале совета. В качестве примеров приводится высылка Латвией русских и закрытие счетов и конфискация автомобилей в Германии.

Господин Вышинский отметил, что законопроект разработан по поручению президента, которое тот дал в 2022 году. Процесс разработки «был достаточно длительный», проводились «серьезные обсуждения среди юристов», добавил член СПЧ.

Законопроект разработала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). В отзыве комиссии правительства по законопроектной деятельности отмечается, что «в проектируемой ст. 136.1 УК необходимо конкретизировать наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией части первой данной статьи УК, а также сроки наказания в виде лишения свободы».

Кроме того, по мнению правительства, «требует уточнения субъект преступления, предусмотренного частью второй проектируемой ст. 136.1 УК, поскольку неясно, идет ли речь об общем субъекте преступления либо о специальном субъекте, указанном в части первой этой статьи».

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