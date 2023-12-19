Правительство поддержало законопроект об уголовной ответственности за русофобию

«Речь идет о введении новой юридической нормы в УК, в обозримом будущем законопроект будет принят Госдумой. На сегодня русофобия за рубежом из явления, как нам здесь сперва казалось частного, превратилась в явление массовое», — говорится в заявлении члена СПЧ Кирилла Вышинского в Telegram-канале совета. В качестве примеров приводится высылка Латвией русских и закрытие счетов и конфискация автомобилей в Германии.