Правительство поддержало законопроект об уголовной ответственности за русофобию

Законопроект предполагает введение ст. 136.1 Уголовного кодекса РФ (русофобия). Она предусматривает ответственность за дискриминационные действия, совершенные иностранцами за пределами РФ в отношении «гражданина РФ, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ». Также будет предусмотрена ответственность за публичные призывы к совершению дискриминационных действий.
«Речь идет о введении новой юридической нормы в УК, в обозримом будущем законопроект будет принят Госдумой. На сегодня русофобия за рубежом из явления, как нам здесь сперва казалось частного, превратилась в явление массовое», — говорится в заявлении члена СПЧ Кирилла Вышинского в Telegram-канале совета. В качестве примеров приводится высылка Латвией русских и закрытие счетов и конфискация автомобилей в Германии.
Господин Вышинский отметил, что законопроект разработан по поручению президента, которое тот дал в 2022 году. Процесс разработки «был достаточно длительный», проводились «серьезные обсуждения среди юристов», добавил член СПЧ.
Законопроект разработала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»). В отзыве комиссии правительства по законопроектной деятельности отмечается, что «в проектируемой ст. 136.1 УК необходимо конкретизировать наказание в виде штрафа, предусмотренное санкцией части первой данной статьи УК, а также сроки наказания в виде лишения свободы».
Кроме того, по мнению правительства, «требует уточнения субъект преступления, предусмотренного частью второй проектируемой ст. 136.1 УК, поскольку неясно, идет ли речь об общем субъекте преступления либо о специальном субъекте, указанном в части первой этой статьи».