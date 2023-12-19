В Польше ликвидировали «смоленскую» комиссию

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш распорядился ликвидировать комиссию по повторному расследованию смоленской авиакатастрофы. Во время своей работы, которая так и не была закончена, комиссия предоставила несколько докладов, основанных на экспертизах исследователей из различных стран. Выводы каждый раз делались разные — от вины российских авиадиспетчеров до взрыва бомбы на борту самолета. Польские власти откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного Ту-154, заявлял глава МВД Польши.
«Сегодня вечером, 18 декабря, было исполнено решение вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша № 408/DP о прекращении деятельности комиссии министерства обороны по повторному расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154, произошедшей под Смоленском 10 апреля 2010 года», — написал Сеймей в соцсети X.
Он уточнил, что «члены бывшей комиссии покинули офис, помещения были опечатаны».
Пресс-секретарь оборонного ведомства напомнил, что в ближайшее время будет создана специальная группа, которая «займется анализом всех аспектов деятельности ликвидированной комиссии».
Польский «борт № 1» Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный» 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
Через год после трагедии Межгосударственный авиационный комитет (МАК) объявил по итогам расследования, что непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром в условиях тумана, а системными причинами — недостатки в подготовке летчиков президентского отряда.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера тогда пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение самолета ниже дозволенного минимума в условиях тумана. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая несколько лет не могла завершить работу.
Однако комиссия по повторному расследованию катастрофы под руководством экс-министра национальной обороны Антони Мачеревича обвиняла в произошедшем российские власти, заявляла, что на борту якобы произошел взрыв. Кроме того, на основании промежуточных выводов этой комиссии в Польше возбудили уголовные дела в отношении троих российских авиационных диспетчеров.