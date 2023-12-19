Пентагон объявил о многонациональной операции по защите судов в Красном море

Глава Минобороны США Ллойд Остин заявил о запуске многонациональной операции по обеспечению свободы судоходства в Красном море. Причиной стали нападения йеменских хуситов на торговые суда. В рамках операции будут действовать в том числе Великобритания, Бахрейн, Канада, Франция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания и Сейшелы.