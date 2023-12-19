В сенате США заявили о прогрессе на переговорах о помощи Украине

Верхняя палата конгресса решила не расходиться на зимние каникулы и продолжить согласование с Белым дом сделки, которая бы позволила провести через конгресс запрос на 61 миллиард долларов для восточноевропейского союзника США.
Лидер демократического большинства Чак Шумер заявил, что «воодушевлен прогрессом», который был достигнут в минувшие выходные, и призывает переговорные группы продолжать работу.
«Хотя работа не завершена, я уверен, что мы движемся в правильном направлении», — сказал он.
Лидер республиканского меньшинства Митч Макконнелл подтвердил, что выходные принесли «дополнительный прогресс в направлении соглашения о пограничной безопасности».
«Наши коллеги работают над разрешением ряда серьезных вопросов… Наши коллеги за переговорным столом осознают тот факт, что достижение этой договоренности и подготовка законодательного текста займет некоторое время», — сказал он.
В отличие от сената, палата представителей, которой также предстоит утверждать потенциальные договоренности, не стала их дожидаться и ушла на каникулы с намерением вернуться 9 января.
В обмен на ассигнование дополнительных средств в пользу Украины республиканцы добиваются от администрации США усиления охраны южной границы и пресечения потока нелегальной миграции.