Хантер Байден предстанет перед судом в Калифорнии 11 января

В начале декабря Хантеру Байдену были предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. В частности, он обвиняется в причастности к схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн, которые он был должен заплатить за период с 2016 по 2019 год. Сын американского лидера также обвиняется в подаче недостоверных налоговых деклараций. По информации телеканала Fox News, ему может грозить до 17 лет лишения свободы. Прокуратура полагает, что Хантер Байден потратил миллионы долларов «на экстравагантный образ жизни вместо того, чтобы платить налоги».