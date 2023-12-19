Новый посол РФ в Южной Корее назвал важной задачей вернуть авиарейсы Владивосток-Сеул

Новый посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев в интервью « Коммерсанту » (18+) назвал одной из важных задач на своем посту возвращение авиасообщения между странами. По его словам, Южная Корея рассматривается им, как одно из «самых дружественных среди недружественных» государств, исповедующее прагматический подход и не стремящееся разрушить деловые и культурные связи.

«Вижу одной из важных задач на новом посту добиться продвижения в этом вопросе. Его решение позволит устранить искусственный барьер на пути людских обменов между нашими странами, что особенно актуально с учетом действующего режима безвизовых поездок граждан России и Республики Корея. Рассчитываем на конструктивный подход корейских партнеров», — сказал Георгий Зиновьев.

Дипломат подчеркнул, что в феврале-марте 2022 года Республика Корея ограничилась минимальной — насколько это возможно для одного из ближайших союзников США — программой антироссийских санкций в области финансов и экспортного контроля, что повлекло за собой пропорциональные ответные меры. Все это негативно сказалось на двустороннем сотрудничестве. Тем не менее, в 2022 году был зафиксирован рекордный объем товарооборота между странами — 30,5 млрд долларов. Показатель в текущем году ожидаемо проседает — на 21%. В то же время Сеул остается для России важным торгово-экономическим партнером.