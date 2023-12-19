Новый посол РФ в Южной Корее назвал важной задачей вернуть авиарейсы Владивосток-Сеул

Новый посол РФ в Южной Корее Георгий Зиновьев в интервью «Коммерсанту» (18+) назвал одной из важных задач на своем посту возвращение авиасообщения между странами. По его словам, Южная Корея рассматривается им, как одно из «самых дружественных среди недружественных» государств, исповедующее прагматический подход и не стремящееся разрушить деловые и культурные связи.
Больше года российские авиакомпании пытаются получить разрешение от авиационных властей Республики Корея на осуществление межрегиональных перелетов из Владивостока, Южно-Сахалинска и Иркутска, отметил дипломат. Пока безуспешно.
«Вижу одной из важных задач на новом посту добиться продвижения в этом вопросе. Его решение позволит устранить искусственный барьер на пути людских обменов между нашими странами, что особенно актуально с учетом действующего режима безвизовых поездок граждан России и Республики Корея. Рассчитываем на конструктивный подход корейских партнеров», — сказал Георгий Зиновьев.
«Картина выглядит не такой уж печальной. Мы видим, что южнокорейские компании официально не объявляли об уходе из России, ищут варианты зарезервировать за собой возможность вернуться к нам. Со своей стороны будем приветствовать такое возвращение и готовы этому содействовать», — подчеркнул Георгий Зиновьев.
По его словам, при выстраивании отношений с Сеулом используется не черно-белый, а нюансированный подход.
«Рассматриваем Южную Корею как одну из самых “дружественных среди недружественных” стран. Отмечаем, что в Сеуле стараются не допустить резкого сворачивания связей с Россией, продолжают искать гибкие способы минимизации убытков от западных рестрикций для двустороннего сотрудничества», — сообщил посол.
При этом, подчеркнул Георгий Зиновьев, принципиальное значение в отношениях между странами имеет тот факт, что Сеул воздерживается от поставок летальных вооружений на Украину. Их начало нанесло бы непоправимый ущерб двусторонним отношениям на длительную перспективу.