Вице-канцлер ФРГ признал угрозу ослабления помощи Украине

«Однако мы видим, как меняется международная обстановка. Если мы серьезно относимся к нашим собственным интересам в области безопасности, то из этого следует, что поддержка Украины не должна привести к отказу от правила так называемого долгового тормоза (оно с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает — прим. ТАСС)», — подчеркнул Хабек. «Если нам придется увеличить объем помощи на миллиарды, мы должны решить и эту проблему», — заключил он.