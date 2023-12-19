Увеличатся ли размеры старых штрафов с нового года в Казахстане

Другими словами, если получить штраф 31 декабря 2023 года, то оплатить его нужно по установленным за этот же год ставкам МРП — по 3 450 тенге. А если наказание получено после 1 января, то оплата будет производиться из расчета 3 692 тенге за МРП. При этом желательно внести платеж в течение месяца после выписки квитанции об оплате.