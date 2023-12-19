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В Красноярске руководитель управления молодежной политики покинула свой пост

Арина Константинова уезжает в другой город.
Источник: Комсомольская правда

Руководитель управления молодежной политики и туризма Красноярска Арина Константинова покидает свою должность. Об этом чиновница написала в своих социальных сетях.

В должности руководителя она отработала два с половиной года, а всегда в отрасли провела пятнадцать лет. Начинала еще в молодежном центре Октябрьского района. Константинова отметила, что по семейным обстоятельствам переезжает в другой город.

Она поблагодарила своих коллег за годы работы и написала, что будет обязательно следить за успехами красноярской молодежи.