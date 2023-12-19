Президент Чехии заявил о возможности перемен в украинском конфликте

«По крайней мере, со стороны Владимира Путина есть ожидание, что в случае успеха Дональда Трампа он сможет договориться с ним независимо от того, что об этом думает Украина или остальная Европа, и что можно будет достичь какого-то компромисса. Теоретически это вернет Россию в статус ключевого игрока, и другим придется как-то с этим мириться», — заявляет Павел.