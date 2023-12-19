«Сергек» в Алматы будет фиксировать новый вид нарушений

Как объяснили в МВД, если автомобиль проехал после пешехода, это не считается нарушением правил дорожного движения. Однако если водитель не уступил дорогу пешеходу и не остановился, ему будет выписан штраф. Также будет зафиксировано административное правонарушение, если как пешеход, так и транспортное средство находятся в одной зоне пересечения.