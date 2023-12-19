«Сергек» в Алматы будет фиксировать новый вид нарушений

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, за 11 месяцев текущего года под колесами автомобилей погибли 556 пешеходов, из них 478 — на пешеходных переходах.
«Повышение водительской дисциплины благоприятно сказывается на снижении числа ДТП со смертельным исходом», — считает старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции МВД РК Актоты Боранова.
Отмечается, что все фиксации будут осуществляться в соответствии со статьей 600 КоАП РК «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».
Как объяснили в МВД, если автомобиль проехал после пешехода, это не считается нарушением правил дорожного движения. Однако если водитель не уступил дорогу пешеходу и не остановился, ему будет выписан штраф. Также будет зафиксировано административное правонарушение, если как пешеход, так и транспортное средство находятся в одной зоне пересечения.
«Наша интеллектуальная система общественной и дорожной безопасности создана для того, чтобы не просто фиксировать нарушения ПДД, а видеть потенциально опасных водителей, предотвращая дорожно-транспортные происшествия. Поэтому мы разрабатываем все новые механизмы мониторинга возможных нарушений правил дорожного движения. Одно из новшеств — фиксация водителей, не пропускающих пешеходов. Мы надеемся, что с его внедрением пешеходы смогут спокойно пересекать дорогу, не опасаясь за свою жизнь».
Кроме того, интеллектуальная система в пилотном режиме начнет фиксировать и такое нарушение ПДД, как непристегнутый ремень безопасности у водителя и пассажиров переднего сиденья.
Отметим, согласно статье 600 КоАП РК, невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения, за исключением водителей транспортных средств, пользующихся преимуществом в движении, влечет штраф в размере 10 МРП, то есть 34,5 тыс. тенге.
По информации на официальном сайте разработчика, «Сергек» — интеллектуальная система видеоконтроля, анализа и прогнозирования, фиксирующая правонарушения на дорогах и улицах города. Изображения с камер общего видеонаблюдения направляются в городские ситуационные центры, где сотрудники полиции могут мониторить ситуацию и принимать меры при необходимости. Общее число установленных камер в городах Казахстана — около 30 тысяч.