Мэр Новосибирска рассказал, на что жаловались горожане в морозы

НОВОСИБИРСК, 19 декабря, ФедералПресс. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания рассказал, что морозы в городе, когда температура воздуха опускалась ниже −30 градусов, держались около 10 дней. За этот период отключений отопления не произошло, однако жители жаловались на снижение подачи тепла.