Мэр Новосибирска рассказал, на что жаловались горожане в морозы

«Система теплоснабжения выдержала, были жалобы на снижение температуры. Это связано с какими-то локальными особенностями. Поэтому задача — разобраться и проанализировать».
Он порекомендовал энергетикам разобрать жалобы по местам, выявив наиболее активные локации со сниженной температурой в домах. Он также поручил выяснить, кто виноват в снижении температурного режима, причастна ли к ситуации генерирующая компания.
Анатолий Локоть добавил, что зима продлится еще долго, а впереди длинные новогодние каникулы. В связи с чем на проблему отопления необходимо обратить особое внимание, чтобы избежать каких-либо сбоев в праздничные выходные.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Новосибирске малыш оказался заперт в автомобиле в мороз.