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Мэр Новосибирска рассказал, на что жаловались горожане в морозы

НОВОСИБИРСК, 19 декабря, ФедералПресс. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в ходе аппаратного совещания рассказал, что морозы в городе, когда температура воздуха опускалась ниже −30 градусов, держались около 10 дней. За этот период отключений отопления не произошло, однако жители жаловались на снижение подачи тепла.
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Источник: РИА "Новости"

«Система теплоснабжения выдержала, были жалобы на снижение температуры. Это связано с какими-то локальными особенностями. Поэтому задача — разобраться и проанализировать».

сказал Локоть

Он порекомендовал энергетикам разобрать жалобы по местам, выявив наиболее активные локации со сниженной температурой в домах. Он также поручил выяснить, кто виноват в снижении температурного режима, причастна ли к ситуации генерирующая компания.

Анатолий Локоть добавил, что зима продлится еще долго, а впереди длинные новогодние каникулы. В связи с чем на проблему отопления необходимо обратить особое внимание, чтобы избежать каких-либо сбоев в праздничные выходные.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Новосибирске малыш оказался заперт в автомобиле в мороз.