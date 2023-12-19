Санду считает, что Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии

Санду ранее заявила, что в первой половине года в республике готовились попытки изменения конституционного строя, она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности.
«Мы думаем, что РФ продолжит попытки по дестабилизации, скорее всего, они начнутся ближе к весне, будут использоваться люди, которые находятся здесь. Могут измениться определенные тактики. Мы должны изучить уроки местных выборов, проанализировать их и принять меры, чтобы защитить голоса граждан и демократические выборы», — заявила Санду.
По ее словам, говорить о конкретных мерах можно будет после завершения анализа проведения местных выборов. В частности, президент напомнила, что ряд оппозиционных партий был обвинен в использовании финансов из-за рубежа, полученных якобы со стороны России. При этом Санду не предоставила доказательств того, что Россия якобы планирует какие-то беспорядки в Молдавии.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.