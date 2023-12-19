Глава Башкирии Радий Хабиров попал под санкции Евросоюза

Евросоюз включил главу Башкирии Радия Хабирова в 12-й пакет антироссийских санкций. Отмечается, что он «поддерживал, поощрял и публично одобрял проведение спецоперации».
Всего в санкционный список попали 61 человек и 86 компаний. Кроме руководителя региона в антироссийский пакет включили и главу Республики Алтай Олега Хорохордина. Также под санкции попали телеканалы «Спас» и «Царьград», сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья, главком ВКС Виктор Афзалов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и другие.
Напомним, в октябре 2022 года против Радия Хабирова ввел санкции президент Украины Владимир Зеленский. Главе Башкирии на 10 лет запретили полеты и перевозки по стране, заблокировали активы при их наличии, запретили участие в приватизации и аренде госимущества.