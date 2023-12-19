Глава Башкирии Радий Хабиров попал под санкции Евросоюза

Всего в санкционный список попали 61 человек и 86 компаний. Кроме руководителя региона в антироссийский пакет включили и главу Республики Алтай Олега Хорохордина. Также под санкции попали телеканалы «Спас» и «Царьград», сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева Илья, главком ВКС Виктор Афзалов, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников и другие.