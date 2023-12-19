Лукашенко изменил правила проведения лотерей в Беларуси

Правила проведения лотерей изменили в Беларуси. Президент Беларуси Александр Лукашенко в понедельник, 18 декабря 2023 года, подписал указ № 388, которым были внесены корректировки в указ № 209 «О лотерейной деятельности на территории Республики Беларусь» от 4 мая 2007 года, информирует пресс-служба президента.
Сообщается, что новации направлены на повышение эффективности лотерейной деятельности, а также уровня защиты интересов участников лотерей. В пресс-службе отметили, что документом был увеличен размер разыгрываемого призового фонда с 50% до 95% от общего объема реализованных лотерейных билетов.
Кроме того, говорится, что указом предусмотрен новый (речь идет про способ проведения) вид лотереи. Подразумевается лотерея, которая проводится путем как реализации лотерейного билета, так и приема лотерейной ставки. Говорится, что также вводится обязанность для организаторов лотерей открывать текущие банковские счета со специальным режимом функционирования для того, чтобы обеспечить выполнение своих обязательств по выдаче выигрышей. Сообщается, что был определен и порядок ведения подобных счетов.