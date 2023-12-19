Лукашенко изменил правила проведения лотерей в Беларуси

Кроме того, говорится, что указом предусмотрен новый (речь идет про способ проведения) вид лотереи. Подразумевается лотерея, которая проводится путем как реализации лотерейного билета, так и приема лотерейной ставки. Говорится, что также вводится обязанность для организаторов лотерей открывать текущие банковские счета со специальным режимом функционирования для того, чтобы обеспечить выполнение своих обязательств по выдаче выигрышей. Сообщается, что был определен и порядок ведения подобных счетов.