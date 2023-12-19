Вопросами производства, промышленных зон и экспорта на местах займется ТПП — Мирзиёев

Речь шла о том, что Узбекистане также имеются все возможности для того, чтобы бренды размещали здесь свои производства. К примеру, в следующем году в Чирчике заработает завод мощностью 2,5 млн штук алюминиевой тары, выпускаемой по немецкой технологии. Это источник материалов не только для производителей прохладительных напитков, но и для предприятий, специализирующихся на выпуске косметики, бытовой химии, продуктов питания. Необходимо использовать такие возможности для привлечения в страну престижных брендов.