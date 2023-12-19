Радий Хабиров сообщил о запуске программы «Башкирские домики», направленной на развитие ИЖС

Она направлена на развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в регионе. Так, власти планируют создавать типовые поселки, построенные из локальных материалов. Радий Хабиров поручил правительству до 1 апреля 2024 года представить концепцию программы, а также найти деньги на ее реализацию.
«Важная задача на сегодня — реализация комплексных проектов индивидуального жилищного строительства. Будем силами республики обеспечивать на участках под ИЖС инженерную инфраструктуру, а застройку вести по типовым проектом с использованием местных строительных материалов».