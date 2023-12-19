Суд отменил регистрацию кандидата во Владивостоке из-за поста в Telegram

Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил иск об отмене регистрации кандидата от КПРФ на выборах в гордуму по 20-му округу Александра Хамадуллина. С исковыми требованиями к коммунисту выступил его оппонент по выборам из «Единой России» Станислав Примаченко. Он требовал прекращения регистрации Хамадуллина на том основании, что тот разместил на своих баннерах QR-код — ссылку на свой канал в Telegram (18+), некоторые посты в котором, по его оценке, не соответствуют нормам закона о гарантиях избирательных прав граждан, в частности — об интеллектуальной собственности. В КПРФ с решением суда не согласны и будут его обжаловать, сообщает ИА PrimaMedia.

В конце прошлой недели Ленинский районный суд Владивостока принял к рассмотрению иск от единоросса Станислава Примаченко с требованием лишить регистрации кандидата в депутаты по округу № 20, выдвинутого КПРФ Александра Хамадуллина. Рассмотрению иска 18 декабря предшествовала многочасовая подготовка. С 10 часов утра в Ленинском суде участники определяли позиции, но, главное, искали способ уведомить ответчика о самом иске и его рассмотрении. Как оказалось, суд не мог уведомить Александра Хамадуллина надлежащим образом — в исковом заявлении представитель «Единой России» указал некорректные контактные сведения адресата.

Несколько часов потребовалось, чтобы установить номер телефона ответчика и адрес его проживания. Однако телефон коммуниста оказался вне зоны доступа, а дома днем в понедельник его не оказалось. Судебный пристав оставил извещение в дверях квартиры, а также суд счел допустимым направить его и через Госуслуги. С этим форматом извещения не согласились представитель КПРФ, привлеченной в качестве заинтересованного лица, и прокурор — в законе прописаны «телефонограмма» и «заказное письмо». Представитель истца, известный в Бурятии электоральный юрист Николай Васюткин — сам Станислав Примаченко в суд не пришел — предполагал, что кандидат таким поведением может специально затягивать сроки рассмотрения.

«Когда кандидат идет на выборы и указывает в заявлении телефон, это говорит о готовности быть на связи по этому номеру», — поддержал его представитель ТИК «Морская», адвокат Роман Охотников.

Адвокат Станислав Кульганник, представлявший КПРФ, пытался воззвать к человеческим чувствам: «Он мог заболеть. В конце концов, могло случиться несчастье». Надо заметить, что ТГ-канал кандидата «молчит» с 13 декабря.

Суд в сложившихся обстоятельствах посчитал произведенное уведомление надлежащим. Около 17 часов стороны приступили к рассмотрению иска по существу без участия ответчика.

Представитель истца изложил позицию.

Поводом для иска стал агитационный баннер кандидата с размещенным на нем QR-кодом, содержащим ссылку на его Telegram-канал «Хамадуллин Александр КПРФ» (18+). Размещение на агитматериале ссылки на канал, по мнению истца, приравнивает канал к способу размещения агитационных материалов.

«Такая взаимосвязь (баннера и QR-кода) подтверждает размещение агитационного материала посредством сети Интернет в общедоступном приложении Telegram (18+). Канал содержит агитацию», — поддержал позицию представитель ТИК Морская.

В канале коммуниста представители оппонента обнаружили две публикации, по их мнению, с признаками нарушения законодательства об интеллектуальной собственности. В одном случае автор Telegram-канала сопроводил пост про ЖКХ картинкой с человечками, а во втором — к публикации о проведении дебатов привел графический рисунок, на котором изображены два человечка c подписью под ними Debate.

По первому посту в суде вопросов не возникало ввиду того, что истец не выяснил, кто автор данного рисунка (картинки по типу тех, что часто используют в презентациях). Проще оказалось с «дебатами», так как на самой картинке был указан источник.

По словам адвоката истца, в ходе переписки с администраторами указанного на рисунке сайта ему удалось выяснить, что кандидат Хамадуллин не получал от правообладателя разрешение на использование изображения. Незадолго до заседания сторона истца выяснила, что первоисточником картинки (если точнее, ее нижней части) является совсем другой сайт — известный международный стоковый фотобанк Dreamstime (18+), но и с ним у коммуниста не было соглашения. По запросу прокурора в ходе заседания представитель истца устанавливал, кто в итоге правообладатель данного рисунка. Администрация «микростока», по его словам, в переписке подтвердила, что все-таки они — Dreamstime.

Истец считает, что налицо нарушение прав на интеллектуальную собственность, что запрещено при проведении агитации и является основанием для отмены регистрации кандидата.

Также в комиссию, по сведениям истца, не поступали сведения об оплате этих материалов из избирательного фонда кандидата, и эту информацию ТИК № 1 Ленинского района подтвердила, представив выписку со счета кандидата.

В ходе судебного заседания участники исследовали и рисунок про дебаты, и QR-код с баннера и еще одного плаката. Дискуссия развязалась вокруг QR-кода. Стороны пробовали перейти по нему, но он вел на пустой канал с двумя подписчиками, и это был не канал Хамадуллина.

Свидетель истца Ирина Курганская — член Избиркома Приморья от «Единой России» с правом совещательного голоса — сообщила суду, что ранее при осмотре этот QR-код работал. Представители ТИКов и истца тоже заверяли, что проверяли, и он точно вел на канал кандидата.

Свидетель заинтересованной стороны в лице КПРФ Евгений Ляшенко — второй секретарь ПКО КПРФ — проинформировал, что при проверке агитматериала перед подачей в ТИК, он пробовал перейти по этому коду, но ссылка оказалась «битой». Об этом он кандидата уведомил, и дизайнер должен был внести изменения. При этом канал кандидата есть в приложении Telegram, и он наполнен сообщениями, в том числе содержит указанные спорные посты. Участники заседания обратили внимание на отличие в написании адресной строки канала на баннере и того, что есть в приложении под именем "Хамадуллин Александр КПРФ.

«Мной лично был осуществлен переход. Канал “Хамадуллин” изменен. Сейчас там изменена цифра в номере, какая-то другая цифра. И вообще канал поменялся. Для комиссии это очевидно», — высказал позицию и.о. заместителя председателя ТИК № 1 Ленинского района Владивостока Андрей Федотов (ЛДПР), обозначив, что «суд пытаются увести в сторону».

Представитель КПРФ, в свою очередь, предлагал пригласить предполагаемого автора Telegram-канала кандидата — он ждал у дверей и был готов дать пояснения. Но в этом, по мнению участников и суда, не было необходимости.

Суд заслушал доводы представителя КПРФ. В своей позиции адвокат Кульганник был один почти против всех — истца, двух ТИКов и уполномоченного лица от «Единой России». Первое, на чем он акцентировал, — процессуальные моменты: ненадлежащее извещение и подсудность дела по месту регистрации ответчика. А по существу КПРФ настаивала на том, что непосредственно указанный в иске канал принадлежит неизвестно кому. Публикация про проведение дебатов (которые, к слову, так и не состоялись), по мнению партийцев, не является агитацией: это приглашение без призывов и оценок. Такую оценку дал партийный эксперт, но с его мнением в суде не согласились. А спорный рисунок — «стоковый», он бесплатный и доступный для общего пользования.

Заслушав доводы сторон, суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения. Уже после полуночи, 19 декабря, судья озвучила судебное решение. Ленинский районный суд Владивостока удовлетворил исковое заявление Станислава Примаченко об отмене регистрации кандидата от КПРФ. Основанием для этого решения стало проведение предвыборной агитации с нарушением. В частности, установлено нарушение законодательства об интеллектуальной собственности.

Решение суда пока не вступило в законную силу. Оно может быть обжаловано в 5-дневный срок. Представитель КПРФ в беседе с корр. ИА PrimaMedia заявил, что планируется подавать апелляцию, для этого есть основания. В частности, хоть рассмотрение иска и началось 18 декабря, но данное судебное решение было вынесено уже 19 декабря. А, согласно п. 4. ст. 241 КАС РФ, «решение об удовлетворении административного искового заявления об отмене регистрации кандидата, списка кандидатов принимается судом первой инстанции не позднее чем за пять дней до дня голосования». Срок для такого решения, как считают в КПРФ, истекал именно 18 числа.

Довыборы в Думу Владивостока по округу № 20 состоятся 24 декабря. В них участвуют четыре кандидата. От «Справедливой России — За Правду» баллотируется юрист АО «Специальное конструкторское бюро котлостроения» Сергей Коврижных. ЛДПР на довыборы выдвинула второкурсника факультета политологии ДВФУ и пожарного Даниила Литвиненко. Отделение «Единой России» — бывшего депутата Думы Владивостока и директора ООО «Альтаир» Станислава Примаченко. КПРФ — экс-депутата Думы Пограничного района Александра Хамадуллина.

В этой кампании применяется досрочное голосование. С 13 до 19 декабря (сегодня последний день) оно проходит в помещении ТИК, после чего «досрочка» начнется в УИКах — с 20 по 23 декабря. К слову, со стартом досрочного голосования в ТИК Ленинская-1 возникло новое должностное лицо. 13 декабря стало известно, что председатель ТИК Юлия Чичаева ушла на больничный. В отсутствие председателя его полномочия исполняет зампред. Однако заместитель председателя Антон Голиков неожиданно взял отвод. Тогда своим решением комиссия установила в регламенте должность и.о. заместителя председателя и назначила на эту позицию члена ТИК от ЛДПР Андрея Федотова.

Добавим, что накануне ТИК Морская города Владивостока, организующая подготовку и проведение выборов, сообщила о проведении проверки по информации про досрочное голосование. В видеоролике, размещенном в соцсетях, назвавшая себя представителем УИК женщина ходила по квартирам и предлагала гражданам принять участие в досрочном голосовании. Отмечается, что гражданам предлагали вознаграждение. ТИК Морская обращает внимание, что законодательство содержит запрет на умышленные действия, направленные на обеспечение доставки избирателей к месту голосования.