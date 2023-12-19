Инициативу проявил студент Красноярского политехнического техникума Никита Симонов. Господин Путин ответил, что воспользуется приглашением и постарается попасть на праздник, спланировав рабочий график заранее.
Глава государства также высказался об «Алых парусах». Он назвал праздник красивым и выдающимся зрелищем, который уникален среди других подобных мероприятий. Президент России добавил, что вопрос приглашения победителей чемпионата «Профессионалы» на «Алые паруса» будет обсужден с губернатором города Александром Бегловым.
Ранее сообщалось, что в Петербурге утвердили программу новогоднего концерта на Дворцовой площади.
Владимир Путин принял приглашение на «Алые паруса» в Петербурге
Президент России Владимир Путин принял приглашение на праздник выпускников в Санкт-Петербурге «Алые паруса» во время встречи с победителями и наставниками чемпионата «Профессионалы». Российский лидер не отказался посетить летом Северную столицу, передает ТАСС.
Инициативу проявил студент Красноярского политехнического техникума Никита Симонов. Господин Путин ответил, что воспользуется приглашением и постарается попасть на праздник, спланировав рабочий график заранее.