Владимир Путин принял приглашение на «Алые паруса» в Петербурге

Инициативу проявил студент Красноярского политехнического техникума Никита Симонов. Господин Путин ответил, что воспользуется приглашением и постарается попасть на праздник, спланировав рабочий график заранее.



Глава государства также высказался об «Алых парусах». Он назвал праздник красивым и выдающимся зрелищем, который уникален среди других подобных мероприятий. Президент России добавил, что вопрос приглашения победителей чемпионата «Профессионалы» на «Алые паруса» будет обсужден с губернатором города Александром Бегловым.



Ранее сообщалось, что в Петербурге утвердили программу новогоднего концерта на Дворцовой площади.

