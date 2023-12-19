Минобразования вводит мораторий на проведение внешних проверок в школах

КИШИНЕВ, 19 дек — Sputnik. С 1 января 2024 года проведение внешних проверок в общеобразовательных учреждениях Молдовы будет прекращено сроком на один год. Об этом заявил глава Министерства образования и исследований Дан Перчун.
По его словам, данная мера является частью обширного плана действий по дебюрократизации системы образования, который должен предоставить учителям достаточно времени, чтобы «сосредоточиться на том, что является наиболее важным в образовательном процессе — на детях».
«С 1 января Национальное агентство обеспечения качества образования (ANACEC) не будет проводить внешний контроль в учебных заведениях. У агентства будет полгода, чтобы изменить способ проверки школ и предложить новый вариант методологии оценки, более простой, понятный и действительно оценивающий качество учебного процесса, а не только некоторые документы», — заявил министр.
В то же время Минобразования упростит номенклатуру школьной документации и отчетов в образовании.
«Перечень документов, необходимый для образовательного учреждения будет существенно сокращен, как и способы их утверждения или проверки», — заверил Перчун.