Минобразования вводит мораторий на проведение внешних проверок в школах

«С 1 января Национальное агентство обеспечения качества образования (ANACEC) не будет проводить внешний контроль в учебных заведениях. У агентства будет полгода, чтобы изменить способ проверки школ и предложить новый вариант методологии оценки, более простой, понятный и действительно оценивающий качество учебного процесса, а не только некоторые документы», — заявил министр.