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Почти три тысячи фур стоят на границах Беларуси и ЕС

Очереди из большегрузов образовались по всем направлениям, вместе с тем на границах Беларуси с ЕС совсем не наблюдается скопления легковых автомобилей.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Более 2,9 тысяч большегрузов стоит в очередях на приграничных пунктах пропуска Беларуси с сопредельными странами ЕС, следует из оперативных данных на сайте белорусского пограничного комитета.

По данным на 8:00, самые большие очереди, как и прежде, фиксируются на белорусско-литовской границе, где сейчас в общей сложности находится 1950 грузовых машин. В пункте пропуска «Бенякони» — более 980 фур, в «Каменном Логе» находится более 520 грузовиков, а в «Котловке» — 300. Также свыше 150 большегрузов стоят на погранпереходе «Привалка».

Очередь из 450 грузовых авто образовалась также на границе Беларуси с Латвией, все они стоят в ПП «Григоровщина».

На белорусско-польской границе также есть скопление транспорта. Более 500 большегрузов находятся сейчас в единственном функционирующем погранпереходе на данном направлении — пункте пропуска «Козловичи».

Что касается легковых автомобилей, то в настоящее время очередей нет ни в одном приграничном пункте пропуска.

Закрытие пунктов пропуска

Латвия в сентябре приостановила работу контрольно-пропускного пункта «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны»). Причиной названо обеспечение неприкосновенности границы и предотвращение нелегальной миграции.

Пересечение границы с Латвией теперь возможно только через единственный функционирующий латвийский погранпереход «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).

Ранее прекратили работу два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). Данное решение было принято литовским правительством.

Таким образом, теперь на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта действуют только четыре погранперехода: «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони»), «Райгардас» («Привалка»).

В феврале этого года польские власти также в одностороннем порядке закрыли пункт пропуска «Бобровники». В результате на белорусско-польской границе остался лишь один ПП для грузового транспорта («Кукурыки» — «Козловичи») и один для легкового («Тересполь» — «Брест»).

Кроме того, Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.

ЕС