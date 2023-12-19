Почти три тысячи фур стоят на границах Беларуси и ЕС

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Более 2,9 тысяч большегрузов стоит в очередях на приграничных пунктах пропуска Беларуси с сопредельными странами ЕС , следует из оперативных данных на сайте белорусского пограничного комитета.

По данным на 8:00, самые большие очереди, как и прежде, фиксируются на белорусско-литовской границе, где сейчас в общей сложности находится 1950 грузовых машин. В пункте пропуска «Бенякони» — более 980 фур, в «Каменном Логе» находится более 520 грузовиков, а в «Котловке» — 300. Также свыше 150 большегрузов стоят на погранпереходе «Привалка».