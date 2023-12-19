Почти три тысячи фур стоят на границах Беларуси и ЕС

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Более 2,9 тысяч большегрузов стоит в очередях на приграничных пунктах пропуска Беларуси с сопредельными странами ЕС, следует из оперативных данных на сайте белорусского пограничного комитета.
Очередь из 450 грузовых авто образовалась также на границе Беларуси с Латвией, все они стоят в ПП «Григоровщина».
На белорусско-польской границе также есть скопление транспорта. Более 500 большегрузов находятся сейчас в единственном функционирующем погранпереходе на данном направлении — пункте пропуска «Козловичи».
Что касается легковых автомобилей, то в настоящее время очередей нет ни в одном приграничном пункте пропуска.
Закрытие пунктов пропуска
Латвия в сентябре приостановила работу контрольно-пропускного пункта «Силене» (с белорусской стороны «Урбаны»). Причиной названо обеспечение неприкосновенности границы и предотвращение нелегальной миграции.
Пересечение границы с Латвией теперь возможно только через единственный функционирующий латвийский погранпереход «Патерниеки» (с белорусской стороны — «Григоровщина»).
Ранее прекратили работу два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы»). Данное решение было принято литовским правительством.
Таким образом, теперь на белорусско-литовской границе для проезда легкового и грузового транспорта действуют только четыре погранперехода: «Лаворишкес» («Котловка»), «Мядининкай» («Каменный Лог»), «Шальчининкай» («Бенякони»), «Райгардас» («Привалка»).
В феврале этого года польские власти также в одностороннем порядке закрыли пункт пропуска «Бобровники». В результате на белорусско-польской границе остался лишь один ПП для грузового транспорта («Кукурыки» — «Козловичи») и один для легкового («Тересполь» — «Брест»).
Кроме того, Польша запретила перемещаться через пункт пропуска «Кукурыки» грузовикам, которые не зарегистрированы в странах Евросоюза.