Владимир Путин посетит Казанский техникум информационных технологий

Президент РФ Владимир Путин принял приглашение посетить Международный центр компетенций — Казанский техникум информационных технологий и связи во время проведения саммита БРИКС в Казани в 2024 году. Приглашение ему адресовала одна из участниц чемпионата профессионального мастерства, с которой общался президент.
«Если это будет проходить как раз там, где вы учитесь, значит, я точно там буду, Россия же хозяйка саммита. Я с удовольствием принимаю ваше приглашение».
В августе 2023 года Путин сообщил, что следующий саммит БРИКС планируется провести в Казани в октябре 2024 года.
Ранее мы писали, что действующий Президент России Владимир Путин посетил Центральную избирательную комиссию, где представил документы для регистрации в качестве кандидата на должность президента РФ в порядке самовыдвижения.