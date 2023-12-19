В МВД сказали про видеонаблюдение во время выборов в Беларуси. Подробности в эфире телеканала СТВ озвучил начальник отдела главного управления охраны правопорядка и профилактики Министерства внутренних дел Владимир Станилевич.
Отвечая на вопрос, когда именно милиция перейдет на усиленный вариант службы, представитель МВД заметил, что усиленный вариант — не значит, что все сотрудники милиции, находившиеся в своих кабинетах, выйдут и будут охранять общественный порядок. Он добавил, что в ведомстве уже начали работу совместно с избиркомами и местными органами власти, связанную с установкой видеонаблюдения.
— В Минске, в областных центрах вся прилегающая территория будет под видеонаблюдением, — подчеркнул Станилевич.
По его словам, милиция не должна быть везде, заметив, что она должна быть всевидящей. Станилевич сказал, что главным является заметить возможное совершение правонарушения, а также упредить и среагировать.