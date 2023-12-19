В МВД сказали про видеонаблюдение во время выборов в Беларуси

Отвечая на вопрос, когда именно милиция перейдет на усиленный вариант службы, представитель МВД заметил, что усиленный вариант — не значит, что все сотрудники милиции, находившиеся в своих кабинетах, выйдут и будут охранять общественный порядок. Он добавил, что в ведомстве уже начали работу совместно с избиркомами и местными органами власти, связанную с установкой видеонаблюдения.