Жаннат Дубирова назначена вице-министром промышленности и строительства

Постановлением Правительства Республики Казахстан Дубирова Жаннат Балгабаевна назначена вице-министром промышленности и строительства, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Ранее Жаннат Дубирова возглавляла Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны iKOMEK109.
В 2017 году под ее началом была внедрена методология проектного менеджмента в столичном акимате — первый опыт внедрения среди местных исполнительных органов в Казахстане.
С 2018 года основала и возглавила Городской центр мониторинга и оперативного реагирования iKOMEK109.
Во время введения режима чрезвычайного положения являлась координатором оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции в столице.
В декабре 2019 года вошла в Президентский молодежный кадровый резерв.
С 2022 года работала заместителем руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.