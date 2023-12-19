Свердловский губернатор Куйвашев раздал премии медикам

URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге на сцене ККТ «Космос» наградили лучших врачей Свердловской области за достижения в сфере здравоохранения. Речь идет о премии «Медицинский Олимп». Победителем в номинации «Технология года» стали Свердловская областная клиническая больница № 1 и горбольница № 40. Также были отмечены особой наградой Уральский государственный медицинский университет и Свердловский областной медицинский колледж.