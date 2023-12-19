Михаил Дегтярев: Наша общая задача — чтобы люди были довольны

Губернатор Михаил Дегтярев провел второе заседание Совета по качеству жизни, который он возглавил лично. На повестке — предварительные результаты работы ведомств по улучшению рейтинга качества жизни населения. Такие советы — один из пунктов социального стандарта, который разработало Агентство стратегических инициатив (АСИ), сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Хабаровского края.
Хабаровский край включился в работу одним из первых и стал пилотным регионом, где внедряется региональный социальный стандарт, разработанный АСИ. Дорожные карты подготовлены по нескольким направлениям: социальная защита населения, медицинское обслуживание, обеспечение жильем, дорожная инфраструктура и другие. Как отметил глава региона, рейтинг качества жизни является одним из механизмов мониторинга реализуемых мероприятий и возможностью посмотреть на текущую работу власти глазами людей.
— Как говорит президент России Владимир Владимирович Путин, который возглавляет наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив: «Рейтинг позволяет не только оценить ситуацию в регионе и позаимствовать лучшие практики, но и позволяет управленческим командам получить обратную связь от людей, эффективнее решать волнующие их проблемы». Рейтинг качества жизни является одним из механизмов мониторинга реализации мероприятий Национальной социальной инициативы, — начал Михаил Дегтярев.
Как отметил глава минсоцзащиты, социальные обязательства перед жителями региона выполняются в полном объеме и без задержек, общая сумма выплат составляет порядка 27 млрд рублей. Сегодня получателями различных выплат являются более 480 тысяч человек. В 2023 году внедрены новые программы. В их числе — домашний микрореабилитационный центр, когда специалисты проводят занятия с детьми-инвалидами на дому, и система долговременного ухода, направленная на оказание максимальной помощи на дому людям с ограниченными физическими возможностями, у которых нет близких. Пилотный проект запущен в Хабаровске и Комсомольске, в следующем году географию планируется расширить.
В рамках флагманского проекта «Край комфортного проживания» продолжается работа по предоставлению мер соцподдержки в формате социального казначейства: проактивно или на основании одного заявления. К 2025 году более 80% всех выплат должны перейти в новый формат. Но уже сейчас 51% мер от общего числа предоставляются на основании одного заявления или проактивно.
— Удобство, комфорт, оперативность получения мер соцподдержки — вот над чем будем продолжать работать в следующем году. Темпы прошу не сбавлять, — дал поручение глава региона.
Положительные изменения есть и в жилищно-коммунальном хозяйстве, и в транспортной отрасли.
По итогам проведенного заседания Совета по качеству жизни Михаил Дегтярев подчеркнул: наша общая задача — чтобы люди были довольны.
— Чтобы улучшить уровень социального обслуживания, иногда достаточно посмотреть на решение проблемы по-другому: отрегулировать государственную машину. Поручение органам исполнительной власти — продолжить перестраивать свою работу так, чтобы жизнь людей стала комфортней, — нацелил всем присутствующих руководитель Хабаровского края.