Михаил Дегтярев: Наша общая задача — чтобы люди были довольны

Как отметил глава минсоцзащиты, социальные обязательства перед жителями региона выполняются в полном объеме и без задержек, общая сумма выплат составляет порядка 27 млрд рублей. Сегодня получателями различных выплат являются более 480 тысяч человек. В 2023 году внедрены новые программы. В их числе — домашний микрореабилитационный центр, когда специалисты проводят занятия с детьми-инвалидами на дому, и система долговременного ухода, направленная на оказание максимальной помощи на дому людям с ограниченными физическими возможностями, у которых нет близких. Пилотный проект запущен в Хабаровске и Комсомольске, в следующем году географию планируется расширить.