Приангарье соберёт 10 тысяч подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента РФ

— Все, кто вошел в инициативную группу, — люди совершенно разные, представляют разные сферы, разного возраста, — сказал Владимир Шпрах, председатель Общественной палаты Иркутской области, доктор медицинских наук. — Но всех их объединяет то, что они добились высот, успеха в своем деле. Они имеют авторитет и признание своего труда.
18 декабря в Москве прошёл XXI съезд партии «Единая Россия». На нём было единогласно поддержано самовыдвижение президента России Владимира Путина на предстоящие в марте будущего года выборы главы государства. В съезде принимал участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. После съезда в Приангарье был создан Общественный совет по наблюдению за выборами президента.
— Я человек, который родился в 90-е годы и помню то время, когда никаких социальных лифтов от государства для молодёжи не было, — сказал член инициативной группы, предприниматель и фермер Никита Россов. — Сейчас же ты можешь развиваться абсолютно в любой отрасли. Я всем говорю — сейчас, если человек хочет работать — он может развиваться, идти вперёд. Считаю, что это огромная заслуга нашего президента.
— Сегодня наш президент Владимир Владимирович отстаивает суверенитет нашей страны, — сказал Анатолий Стрельцов, председатель Общественного совета МВД области, — делает всё для того, чтобы наш народ жил в свободной воле. Уверен, что поддержать сегодня Владимира Путина значит выступить за будущее своей страны.
Все сборщики до 25 декабря пройдут обязательное обучение, в том числе по правильности заполнения подписных листов. Сбор подписей начнется 25 декабря. Ежедневно подписные листы будут проверяться экспертами — они будут следить за соблюдением всех требований.
10 января прошедшие проверку подписи будут направлены в Центральную избирательную комиссию.