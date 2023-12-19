Приангарье соберёт 10 тысяч подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на пост президента РФ

— Я человек, который родился в 90-е годы и помню то время, когда никаких социальных лифтов от государства для молодёжи не было, — сказал член инициативной группы, предприниматель и фермер Никита Россов. — Сейчас же ты можешь развиваться абсолютно в любой отрасли. Я всем говорю — сейчас, если человек хочет работать — он может развиваться, идти вперёд. Считаю, что это огромная заслуга нашего президента.