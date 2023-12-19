К движению «Respect Moldova» присоединились известные в стране и за рубежом деятели: Узнайте, о ком идет речь!

Лилия Поголша, возглавлявшая ранее Министерство Образования, Культуры и Исследований, Эдуард Грама, экс-министр сельского хозяйства и пищевой промышленности, Игорь Куров, бывший государственный секретарь Министерства Здравоохранения — это лишь немногие известные личности, присоединившиеся к Движению «Respect Moldova», созданному летом текущего года, сообщает ТРИБУНА.
В ходе заседания Национального Политического Совета Движения, прошедшего в субботу, первым вице-председателем был избран Раду Бурдужа, бывший государственный секретарь Министерства обороны и бывший представитель Молдовы в НАТО. Раду Бурдужа будет ответственен за вопросы внешней политики, обороны и национальной безопасности.
Кроме того, в субботу, Лилия Поголша была избрана вице-председателем партии по вопросам образования, исследований и инноваций, Эдуард Грама — вице-председателем по вопросам сельского хозяйства и пищевой промышленности, а Игорь Куров — вице-председателем по вопросам здравоохранения. Вице-председателем партии стал и Вячеслав Нигай. Он будет ответственным за связи с общественными организациями.
Напомним, что должности вице-председателей также занимают Ион Штефэницэ, ответственный за сферу культуры, наследия и туризма, и Анатолий Загородный, ответственный за развитие партийной инфраструктуры.
В соответствии с решением Совета, генеральный секретарь партии Николай Чикарев будет ответственен за сферу внутренних дел.
Евгений Никифорчук, председатель движения «Respect Moldova», обратился с особым посланием к вступившим в партию деятелям.
«Добро пожаловать в команду и будьте уверены, вы сделали правильный выбор! Каждый из вас обладает ценностью, и вместе нам удастся сделать много хороших вещей. Я не боюсь использовать фразу “хорошие вещи”, даже если некоторые её скомпрометировали. Мы действительно обладаем необходимыми способностями, волей и желанием, чтобы совершать действительно хорошие, а не декларативные вещи, и мы это докажем. Я твердо убежден, что мы продолжим расширять свои ряды, что к нам присоединятся многие другие достойные люди, и мы станем той силой, в которой так нуждается Республика Молдова».
В рамках заседания НПС также был подведен краткий анализ деятельности партии в последние месяцы.
«Первые результаты, которых мы добились, убеждают нас в том, что движению “Respect Moldova” есть место в молдавской политике. Так, несмотря на то, что мы были зарегистрированы всего за день до истечения срока, позволяющего участвовать в местных выборах, несмотря на то, что у нас практически не было времени на подготовку к этим выборам, мы добились гораздо лучшего результата, чем партии, которые считались имеющими определенный вес. Благодаря усилиям наших коллег на территории, а также участию команды на центральном уровне, у нас сегодня 19 примаров, 11 советников второго уровня и 145 советников первого уровня», — заявил Евгений Никифорчук.
Он отметил, что движение «Respect Moldova» серьезно готовится к тому, чтобы предоставить альтернативу развития Республики Молдова. «Время любителей проходит — наступает время профессионалов и патриотов, то есть наше время», — заявил Евгений Никифорчук.
Источник: tribuna.md.