К движению «Respect Moldova» присоединились известные в стране и за рубежом деятели: Узнайте, о ком идет речь!

«Первые результаты, которых мы добились, убеждают нас в том, что движению “Respect Moldova” есть место в молдавской политике. Так, несмотря на то, что мы были зарегистрированы всего за день до истечения срока, позволяющего участвовать в местных выборах, несмотря на то, что у нас практически не было времени на подготовку к этим выборам, мы добились гораздо лучшего результата, чем партии, которые считались имеющими определенный вес. Благодаря усилиям наших коллег на территории, а также участию команды на центральном уровне, у нас сегодня 19 примаров, 11 советников второго уровня и 145 советников первого уровня», — заявил Евгений Никифорчук.