Евросоюз ввел санкции в отношении 12 белорусских чиновников и военных

Под санкции ЕС также попали начальник 174-го учебного полигона ВВС и войск ПВО Виталий Ефанов, заместители начальника Генштаба ВС Леонид Давидович и Сергей Лагодюк. Кроме того, в документе указаны начальник 230-го общевойскового полигона Алексей Лабко, командир 61-й авиабазы в Барановичах Леонид Давидович, а также начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Валерий Ревенко. В опубликованной информации указана фамилия заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета Вячеслава Россолая.