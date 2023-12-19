Евросоюз ввел санкции в отношении 12 белорусских чиновников и военных

Европейский союз 18 декабря 2023 года утвердил 12-й пакет санкций в отношении России, в который попали 12 чиновников и военных из Беларуси. Это следует из опубликованного официального документа Совета ЕС.
Согласно опубликованной информации, под санкции попали глава Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов, первый замглавы Государственного военно-промышленного комитета Олег Мищенко. Также говорится, что санкции были введены в отношении заместителя государственного секретаря Совета безопасности Александра Рахманова, начальника брестского филиала «Белаэронавигации» Александра Докучица. Указан и начальник гомельского филиала «Белаэронавигации» Владимир Череухин.
Под санкции ЕС также попали начальник 174-го учебного полигона ВВС и войск ПВО Виталий Ефанов, заместители начальника Генштаба ВС Леонид Давидович и Сергей Лагодюк. Кроме того, в документе указаны начальник 230-го общевойскового полигона Алексей Лабко, командир 61-й авиабазы в Барановичах Леонид Давидович, а также начальник Департамента международного военного сотрудничества — помощник министра обороны Валерий Ревенко. В опубликованной информации указана фамилия заместителя председателя Государственного военно-промышленного комитета Вячеслава Россолая.