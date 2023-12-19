Мирзиёев направил Си Цзиньпину соболезнования в связи с землетрясением в Китае

ТАШКЕНТ, 19 дек — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами и пострадавшими в результате землетрясения в провинциях Ганьсу и Цинхай, сообщает пресс-секретарь президента.
«Глава нашего государства попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.
Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в понедельник в 23.59 (18.59 по мск) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.
Число погибших в результате землетрясения на северо-западе Китая по последним данным достигло 118.
В результате землетрясения погибли 105 человек в провинции Ганьсу и 13 в провинции Цинхай. В провинции Цинхай также потеряна связь с 20 людьми, еще 182 человека получили ранения.