Хабиров обратился с посланием к башкирскому парламенту. Собрали самое важное с его выступления

Чуть позднее, в завершающей части Послания, Хабиров заявил, что на 2024 года из бюджета Башкирии на поддержку бойцов и членов их семей будет потрачено 4,6 млрд рублей. В том числе, на боевые выплаты и снабжение подразделений техникой, транспортом и медикаментами в казне предусмотрено 2,8 млрд рублей. А еще 1,8 млрд рублей потратят на поддержку членов семей военнослужащих, выплаты погибшим и раненым и поддержку ветеранов СВО.