Хабиров обратился с посланием к башкирскому парламенту. Собрали самое важное с его выступления

19 декабря 2023 года глава Башкирии Радий Хабиров в шестой раз обратился с ежегодным Посланием к депутатам Госсобрания-Курултая. В соответствии с Конституцией республики, руководитель региона в конце года представляет своеобразный отчет о проделанной работе, озвучивает планы правительства как на следующий год, так и на более продолжительный срок.
Исходя из этого выступления народные избранники должны будут определить направления законодательной работы на ближайший год. По сложившейся традиции, в зале заседаний Курултая собираются представители всех ветвей региональных и федеральных властей, общественные деятели, руководители крупнейших предприятий и другие официальные лица.
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО.
В первой части своего выступления Радий Хабиров уделил внимание вопросам поддержки членов семей участников специальной военной операции. В частности, он заявил, что на конец декабря 2023 года в зону проведения СВО из Башкирии доставили более 100 колонн гуманитарной помощи.
Чуть позднее, в завершающей части Послания, Хабиров заявил, что на 2024 года из бюджета Башкирии на поддержку бойцов и членов их семей будет потрачено 4,6 млрд рублей. В том числе, на боевые выплаты и снабжение подразделений техникой, транспортом и медикаментами в казне предусмотрено 2,8 млрд рублей. А еще 1,8 млрд рублей потратят на поддержку членов семей военнослужащих, выплаты погибшим и раненым и поддержку ветеранов СВО.
— Мы помогаем участникам СВО, ветеранам, их семьям в режиме «единого окна». Действуют центры поддержки, филиал фонда «Защитники Отечества». В этой работе участвует вся республика.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.
В ходе ежегодного Послания депутатам Госсобрания-Курултая Хабиров объявил 2024 год «Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья».
— Приняли решение о запуске крупнейшей за последние десятилетия программы модернизации здравоохранения Уфы стоимостью 8 млрд рублей с охватом 118 объектов. В следующем году направим на ее реализацию 500 млн рублей, а начиная с 2025 года — по 1,5 млрд рублей ежегодно, — отметил глава Башкирии.
Как отметил Хабиров, в 2023 году республика установила сразу два «социальных рекорда»: средняя продолжительность жизни в регионе впервые в истории достигла 73 лет, а уровень безработицы, напротив, упал до рекордных 2,2%.
— Благодаря поручениям Президента страны и поддержке федерального Правительства наша система образования получила в последние годы беспрецедентные объёмы финансирования. Только на модернизацию школ направлено 7,6 млрд рублей, — подчеркнул Радий Хабиров.
ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ.
В своем Послании для депутатов Курултая образца 2023 года Радий Хабиров озвучил промежуточные итоги развития всех сфер экономики и реализации государственной политики. Руководитель региона отчитался о том, как идут дела в развитии физкультуры и спорта, туризма, молодежной политики и поддержки старшего поколения.
Обозначая задачи на 2024 год для членов своей команды, глава Башкирии подчеркнул, что региональные власти, прежде всего, будут обращать внимание на «достижение целей специальной военной операции». Отдельными пунктами станет работа с ветеранами и инвалидами СВО, а также развитие и укрепление экономики, социальной сферы и повышение качества жизни людей.
До конца года власти Башкирии обещают раз и навсегда решить проблему «обманутых дольщиков» и «подумать» вместе с правительством России о продлении программы переселения из аварийного жилья. Не забыл Хабиров упомянуть и о предстоящей в 2024 году сдаче «Восточного выезда» и анонсировал масштабный ремонт дорог и строительство двух новых мостов в Уфе.
На сегодняшний день региональный Кабмин совместно с Курултаем работают над новой программой развития Башкирии до 2030 года.